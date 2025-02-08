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  • «Боруссия» М – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

«Боруссия» М – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

8 февраля 2025, 19:20
Боруссия М
08.02.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
26' Т. Кляйнденст
31' У. Экитике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
20
Niklas Swider
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Николас
26
Ульрих
5
Фридрих
6
Итакура
29
Скалли
5
Вайгль
10
Нойхаус
25
Хак
7
Штегер
11
Н'Гуму
11
Кляйнденст
4-1-1-3-1
1
Трапп
5
Кристенсен
3
Тута
3
Теате
11
Браун
6
Скири
15
Ларссон
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Экитике
44
Батшуайи
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
11
Н'Гуму
14
Плеа
14
Плеа
11
Н'Гуму
11
Браун
27
Нкунку
27
Нкунку
11
Браун
7
Кнауфф
34
Коллинс
34
Коллинс
7
Кнауфф
6
Скири
6
Хойлунд
6
Хойлунд
6
Скири
27
Гетце
11
Ваи
11
Ваи
27
Гетце
44
Батшуайи
42
Узун
42
Узун
44
Батшуайи
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
1
Йонас Омлин
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
20
Niklas Swider
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
20
Niklas Swider
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
3
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
522
464
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.43
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Байера», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Байер»

«Боруссия» М – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Боруссия М
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