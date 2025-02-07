07.02.2025, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-1-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
15
Йоро
17
Доргу
5
Угарте
2
Далот
20
Мэйну
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-1-1-2-2
1
Хермансен
24
Джастин
5
Околи
4
Фас
33
Томас
34
Сумаре
4
Ндиди
14
Рид
11
Эль-Ханнус
10
Айю
27
Дака
5
Угарте
5
Каземиро
5
Каземиро
5
Угарте
17
Доргу
17
Гарначо
17
Гарначо
17
Доргу
20
Мэйну
11
Зиркзее
11
Зиркзее
20
Мэйну
33
Томас
26
Кулибали
26
Кулибали
33
Томас
4
Ндиди
6
Уинкс
6
Уинкс
4
Ндиди
27
Дака
10
Буонанотте
10
Буонанотте
27
Дака
14
Рид
20
МакАтир
20
МакАтир
14
Рид
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
48
Hubert Graczyk
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
12
Жереми Монга
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
48
Hubert Graczyk
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
12
Жереми Монга
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
577
465
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лестер», 1/16 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»