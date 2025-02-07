Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лестер», 1/16 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»