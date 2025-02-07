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  • «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

7 февраля 2025, 21:50
Манчестер Юнайтед
07.02.2025, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Лестер
68' Д. Зиркзее 90+3' Г. Магуайр
42' Б. Рид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
(К) ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Манчестер Юнайтед
48
Hubert Graczyk
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
12
Жереми Монга
ЦФ
3-3-1-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
15
Йоро
17
Доргу
5
Угарте
2
Далот
20
Мэйну
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-1-1-2-2
1
Хермансен
24
Джастин
5
Околи
4
Фас
33
Томас
34
Сумаре
4
Ндиди
14
Рид
11
Эль-Ханнус
10
Айю
27
Дака
5
Угарте
5
Каземиро
5
Каземиро
5
Угарте
17
Доргу
17
Гарначо
17
Гарначо
17
Доргу
20
Мэйну
11
Зиркзее
11
Зиркзее
20
Мэйну
33
Томас
26
Кулибали
26
Кулибали
33
Томас
4
Ндиди
6
Уинкс
6
Уинкс
4
Ндиди
27
Дака
10
Буонанотте
10
Буонанотте
27
Дака
14
Рид
20
МакАтир
20
МакАтир
14
Рид
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
48
Hubert Graczyk
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
12
Жереми Монга
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
48
Hubert Graczyk
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
12
Жереми Монга
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
577
465
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лестер», 1/16 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Лестер Манчестер Юнайтед
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