Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

«Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

4 февраля 2025, 22:20
Атлетико
04.02.2025, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Хетафе
8' Д. Симеоне 17' Д. Симеоне 42' С. Лино 78' А. Корреа 86' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
(К) ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
21
Крисантус Уче
ОП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-2-2
1
Муссо
22
Галан
20
Хименес
24
Ле Норман
20
Молина
7
Де Пауль
6
Коке
20
Симеоне
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
3-4-1-1-1
1
Летачек
20
Сола
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
25
Сантьяго
19
Федерико
91
Йылдырым
20
Симеоне
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Симеоне
22
Галан
22
Галлахер
22
Галлахер
22
Галан
7
Де Пауль
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Де Пауль
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
2
Иглесиас
31
Бехуша
31
Бехуша
2
Иглесиас
20
Сола
23
Перес
23
Перес
20
Сола
19
Федерико
7
Хуанми
7
Хуанми
19
Федерико
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
35
Хорхе Бенито
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
458
487
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Хетафе», 1/4 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Хетафе»

«Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Хетафе Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+