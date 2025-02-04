04.02.2025, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
Испания. Кубок, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-2-2
1
Муссо
22
Галан
20
Хименес
24
Ле Норман
20
Молина
7
Де Пауль
6
Коке
20
Симеоне
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
3-4-1-1-1
1
Летачек
20
Сола
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
25
Сантьяго
19
Федерико
91
Йылдырым
20
Симеоне
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Симеоне
22
Галан
22
Галлахер
22
Галлахер
22
Галан
7
Де Пауль
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Де Пауль
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
2
Иглесиас
31
Бехуша
31
Бехуша
2
Иглесиас
20
Сола
23
Перес
23
Перес
20
Сола
19
Федерико
7
Хуанми
7
Хуанми
19
Федерико
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
35
Хорхе Бенито
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
458
487
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Хетафе», 1/4 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»