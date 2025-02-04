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  • «Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

4 февраля 2025, 21:50
Аталанта
04.02.2025, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Болонья
80' С. Кастро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
(К) ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
52
Матевж Дайчар
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
2
Толой
19
Джимсити
4
Хин
16
Белланова
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
4-3-1-2
1
Скорупски
3
Хольм
17
Беукема
26
Лукуми
22
Ликояннис
19
Фройлер
4
Побега
80
Фаббиан
14
Ндой
27
Даллинга
21
Одгор
2
Толой
4
Пош
4
Пош
2
Толой
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
32
Ретеги
70
Мальдини
70
Мальдини
32
Ретеги
77
Дзаппакоста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
77
Дзаппакоста
4
Побега
16
Казале
16
Казале
4
Побега
80
Фаббиан
6
Моро
6
Моро
80
Фаббиан
21
Одгор
25
Домингес
25
Домингес
21
Одгор
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
52
Матевж Дайчар
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
52
Матевж Дайчар
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аталанта - Болонья
1
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
484
399
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Болоньи», 1/4 кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Болонья»

«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Болонья Аталанта
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