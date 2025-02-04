04.02.2025, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
2
Толой
19
Джимсити
4
Хин
16
Белланова
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
4-3-1-2
1
Скорупски
3
Хольм
17
Беукема
26
Лукуми
22
Ликояннис
19
Фройлер
4
Побега
80
Фаббиан
14
Ндой
27
Даллинга
21
Одгор
2
Толой
4
Пош
4
Пош
2
Толой
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
32
Ретеги
70
Мальдини
70
Мальдини
32
Ретеги
77
Дзаппакоста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
77
Дзаппакоста
4
Побега
16
Казале
16
Казале
4
Побега
80
Фаббиан
6
Моро
6
Моро
80
Фаббиан
21
Одгор
25
Домингес
25
Домингес
21
Одгор
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
52
Матевж Дайчар
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
52
Матевж Дайчар
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аталанта - Болонья
1
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
484
399
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Болоньи», 1/4 кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»