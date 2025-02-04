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  • «Штутгарт» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

«Штутгарт» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

4 февраля 2025, 21:35
Штутгарт
04.02.2025, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Аугсбург
30' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
21
Мерт Кемюр
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
3-3-2-2
1
Нюбель
16
Каразор
24
Хабот
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
6
Штиллер
20
Стержиу
7
Брун-Ларсен
10
Фюрих
9
Демирович
26
Ундав
3-3-2-1-1
22
Лабрович
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
5
Матсима
14
Вольф
18
Якич
13
Яннулис
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
9
Тиц
10
Фюрих
14
Кайтель
14
Кайтель
10
Фюрих
26
Ундав
20
Мийо
20
Мийо
26
Ундав
7
Брун-Ларсен
18
Левелинг
18
Левелинг
7
Брун-Ларсен
14
Вольф
22
Педерсен
22
Педерсен
14
Вольф
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
18
Якич
97
Йенсен
97
Йенсен
18
Якич
37
Реджбечай
21
Кемюр
21
Кемюр
37
Реджбечай
13
Шлоттербек
99
Эссенде
99
Эссенде
13
Шлоттербек
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Финн Дамен
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
2
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
18
Офсайды
2
3
Количество передач
594
390
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Аугсбурга», 1/4 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Аугсбург»

«Штутгарт» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок
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