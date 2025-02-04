04.02.2025, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-2-2
1
Нюбель
16
Каразор
24
Хабот
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
6
Штиллер
20
Стержиу
7
Брун-Ларсен
10
Фюрих
9
Демирович
26
Ундав
3-3-2-1-1
22
Лабрович
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
5
Матсима
14
Вольф
18
Якич
13
Яннулис
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
9
Тиц
10
Фюрих
14
Кайтель
14
Кайтель
10
Фюрих
26
Ундав
20
Мийо
20
Мийо
26
Ундав
7
Брун-Ларсен
18
Левелинг
18
Левелинг
7
Брун-Ларсен
14
Вольф
22
Педерсен
22
Педерсен
14
Вольф
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
18
Якич
97
Йенсен
97
Йенсен
18
Якич
37
Реджбечай
21
Кемюр
21
Кемюр
37
Реджбечай
13
Шлоттербек
99
Эссенде
99
Эссенде
13
Шлоттербек
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Финн Дамен
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
2
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
18
Офсайды
2
3
Количество передач
594
390
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Аугсбурга», 1/4 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»