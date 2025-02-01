01.02.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-3-1-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
17
Мукау
20
Гомеш
7
Гомес
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
4-2-1-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
75
Наде
27
Петро
17
Эква
6
Мутон
8
Бушуари
22
Давиташвили
7
Кардона
19
Стассен
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
5
Кабелла
8
Мбаппе
8
Мбаппе
5
Кабелла
7
Гомес
11
Сахрауи
11
Сахрауи
7
Гомес
10
Харальдссон
23
23
10
Харальдссон
27
Петро
27
Корню
27
Корню
27
Петро
6
Мутон
20
Масон
20
Масон
6
Мутон
19
Стассен
5
Абдельхамид
5
Абдельхамид
19
Стассен
7
Кардона
20
Боакье
20
Боакье
7
Кардона
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Брис Мобле
ВР
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
1
1
1
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
622
303
Сейвы
1
9
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.2
2.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Сент-Этьена», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Сент-Этьен»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettеry».
Источник: «Бомбардир»