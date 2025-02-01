Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лилль» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Лилль» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 21:55
Лилль
01.02.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Этьен
32' Д. Дэвид (П) 63' О. Сахрауи 72' Г. Гудмундссон 78' О. Сахрауи
6' З. Давиташвили (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
(К) ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
6
Луи Мутон
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
23
Younes Lachaab
ЦФ
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
20
Иванн Масон
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Августин Боакье
АП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
17
Мукау
20
Гомеш
7
Гомес
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
4-2-1-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
75
Наде
27
Петро
17
Эква
6
Мутон
8
Бушуари
22
Давиташвили
7
Кардона
19
Стассен
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
5
Кабелла
8
Мбаппе
8
Мбаппе
5
Кабелла
7
Гомес
11
Сахрауи
11
Сахрауи
7
Гомес
10
Харальдссон
23
23
10
Харальдссон
27
Петро
27
Корню
27
Корню
27
Петро
6
Мутон
20
Масон
20
Масон
6
Мутон
19
Стассен
5
Абдельхамид
5
Абдельхамид
19
Стассен
7
Кардона
20
Боакье
20
Боакье
7
Кардона
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Брис Мобле
ВР
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
1
1
1
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
622
303
Сейвы
1
9
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.2
2.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Сент-Этьена», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Сент-Этьен»

«Лилль» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Лилль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+