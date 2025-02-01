01.02.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Фернандес
2-1-3-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
5
Беллингем
17
Васкес
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
7
Пуадо
20
Калеро
20
Калеро
7
Пуадо
4
Гонсалес
23
Рока
23
Рока
4
Гонсалес
9
Фернандес
9
Велис
9
Велис
9
Фернандес
22
Рюдигер
2
Асенсио
2
Асенсио
22
Рюдигер
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
17
Васкес
21
Диас
21
Диас
17
Васкес
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
Всего ударов по воротам
5
21
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
14
3
Офсайды
0
1
Количество передач
243
793
Сейвы
7
1
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.31
1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Реала», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»