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  • «Эспаньол» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Эспаньол» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 21:50
Эспаньол
01.02.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Реал
85' К. Ромеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Фернандес
2-1-3-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
5
Беллингем
17
Васкес
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
7
Пуадо
20
Калеро
20
Калеро
7
Пуадо
4
Гонсалес
23
Рока
23
Рока
4
Гонсалес
9
Фернандес
9
Велис
9
Велис
9
Фернандес
22
Рюдигер
2
Асенсио
2
Асенсио
22
Рюдигер
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
17
Васкес
21
Диас
21
Диас
17
Васкес
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
Всего ударов по воротам
5
21
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
14
3
Офсайды
0
1
Количество передач
243
793
Сейвы
7
1
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.31
1.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Реала», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Реал»

«Эспаньол» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Эспаньол
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