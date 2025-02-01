Брест
01.02.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 5
Завершен
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ПСЖ
50' Р. дель Кастильо
71' Л. Ажорк
29' У. Дембеле
57' У. Дембеле
62' У. Дембеле
89' Г. Рамуш
90+7' Г. Рамуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
20
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
17
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Камори Думбия
АП
34
Ибрахим Салах
ЛВ
14
Мама Бальде
ПВ
26
Матиас Лаж
ПВ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
6
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
21
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
40
Бизот
12
Зогбе
5
Шардонне
3
Ндиайе
7
Лала
45
Камара
20
Лис-Мелу
10
дель Кастильо
21
Февр
17
Сима
19
Ажорк
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
19
Кан Ин
29
Барколя
7
Кварацхелия
20
Лис-Мелу
6
Фернандес
6
Фернандес
20
Лис-Мелу
45
Камара
8
Маньетти
8
Маньетти
45
Камара
10
дель Кастильо
9
Думбия
9
Думбия
10
дель Кастильо
21
Февр
34
Салах
34
Салах
21
Февр
17
Сима
14
Бальде
14
Бальде
17
Сима
29
Барколя
21
Эрнандес
21
Эрнандес
29
Барколя
19
Кан Ин
6
Маюлу
6
Маюлу
19
Кан Ин
7
Кварацхелия
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кварацхелия
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
30
Грегуар Кудер
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
26
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
21
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Грегуар Кудер
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
26
Матиас Лаж
ПВ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
21
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
12
Офсайды
3
0
Количество передач
358
722
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.85
3.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «ПСЖ», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettеry».