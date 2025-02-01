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  • «Хайденхайм» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Хайденхайм» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 16:20
Хайденхайм
01.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
64' М. Хонзак
33' С. Гирасси 63' М. Байер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
10
Пауль Ваннер
АП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Мюллер
13
Кретциг
6
Майнка
23
Гимбер
19
Ференбах
23
Траоре
20
Кербер
3
Шеппнер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
3-1-2-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
24
Дюранвиль
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
13
Кретциг
10
Ваннер
10
Ваннер
13
Кретциг
20
Кербер
21
Бек
21
Бек
20
Кербер
18
Пьеринджер
17
Хонзак
17
Хонзак
18
Пьеринджер
7
Сиенза
31
Конте
31
Конте
7
Сиенза
23
Гимбер
30
Шиммер
30
Шиммер
23
Гимбер
Адейеми
27
Коуто
27
Коуто
Адейеми
13
Гросс
6
Озкан
6
Озкан
13
Гросс
11
Гиттенс
10
Рейна
10
Рейна
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
14
Адейеми
14
Адейеми
24
Дюранвиль
8
Брандт
14
Байер
14
Байер
8
Брандт
Остались в запасе
Хайденхайм
Боруссия Д
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Главный тренер
Франк Шмидт
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хайденхайм - Боруссия Д
1
4
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
3
1
Количество передач
325
600
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.58
2.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Боруссии» Д, 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Боруссия» Д

«Хайденхайм» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Хайденхайм
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