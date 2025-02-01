01.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
3-2-2-1-2
22
Мюллер
13
Кретциг
6
Майнка
23
Гимбер
19
Ференбах
23
Траоре
20
Кербер
3
Шеппнер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
3-1-2-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
24
Дюранвиль
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
13
Кретциг
10
Ваннер
10
Ваннер
13
Кретциг
20
Кербер
21
Бек
21
Бек
20
Кербер
18
Пьеринджер
17
Хонзак
17
Хонзак
18
Пьеринджер
7
Сиенза
31
Конте
31
Конте
7
Сиенза
23
Гимбер
30
Шиммер
30
Шиммер
23
Гимбер
Адейеми
27
Коуто
27
Коуто
Адейеми
13
Гросс
6
Озкан
6
Озкан
13
Гросс
11
Гиттенс
10
Рейна
10
Рейна
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
14
Адейеми
14
Адейеми
24
Дюранвиль
8
Брандт
14
Байер
14
Байер
8
Брандт
Остались в запасе
Хайденхайм
Боруссия Д
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Главный тренер
Франк Шмидт
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хайденхайм - Боруссия Д
1
4
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
3
1
Количество передач
325
600
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.58
2.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Боруссии» Д, 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Боруссия» Д
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Источник: «Бомбардир»