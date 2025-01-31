31.01.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-2-3-1
1
Сузуки
14
Валери
38
Вольяччо
5
Валенти
15
Леони
16
Кейта
19
Сом
7
Михаила
22
Кансельери
21
Хадж Мохамед
11
Джурич
4-1-2-1-2
30
Фальконе
6
Башкиротто
24
Жилберт
18
Жан
25
Галло
44
Пьерре
21
Хельгасон
20
Рамадани
50
Пьеротти
90
Крстович
21
Карлссон
5
Валенти
18
Эно
18
Эно
5
Валенти
21
Хадж Мохамед
3
Камара
3
Камара
21
Хадж Мохамед
22
Кансельери
11
Ондрейка
11
Ондрейка
22
Кансельери
7
Михаила
14
Бонни
14
Бонни
7
Михаила
16
Кейта
11
Альмквист
11
Альмквист
16
Кейта
20
Рамадани
29
Кулибали
29
Кулибали
20
Рамадани
21
Карлссон
20
Моренте
20
Моренте
21
Карлссон
Остались в запасе
Парма
Лечче
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Парма - Лечче
1
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
8
14
Офсайды
1
4
Количество передач
407
468
Сейвы
0
6
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Лечче», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»