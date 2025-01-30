30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-2-1-2-2
1
Дюпе
42
Нанджу
15
Бомбито
5
Абдельмонем
2
Абди
33
Менди
22
Камара
10
Диоп
26
Буанани
34
Буснина
14
Мукоко
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Нильсен
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
26
Эвьен
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
2
Абди
3
Бар
3
Бар
2
Абди
10
Диоп
6
Будауи
6
Будауи
10
Диоп
14
Мукоко
50
Чо
50
Чо
14
Мукоко
34
Буснина
9
Лаборд
9
Лаборд
34
Буснина
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
10
Хеуге
10
Серли
10
Серли
10
Хеуге
25
Мяяття
11
Цугель
11
Цугель
25
Мяяття
14
Салтнес
8
Аукленд
8
Аукленд
14
Салтнес
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Ницца
Буде-Глимт
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
94
Аугуст Миккельсен
АП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
94
Аугуст Миккельсен
АП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Ницца - Буде-Глимт
4
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
5
Офсайды
1
0
Количество передач
428
534
Сейвы
6
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
11
8
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Буде-Глимт», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»