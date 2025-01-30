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  • «Ницца» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Ницца» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Ницца
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Завершен
Буде-Глимт
74' Б. Буанани
54' Ф. Бьоркан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
10
Софьян Диоп
(К) АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
34
Фарес Буснина
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
(К) ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Дюпе
42
Нанджу
15
Бомбито
5
Абдельмонем
2
Абди
33
Менди
22
Камара
10
Диоп
26
Буанани
34
Буснина
14
Мукоко
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Нильсен
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
26
Эвьен
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
2
Абди
3
Бар
3
Бар
2
Абди
10
Диоп
6
Будауи
6
Будауи
10
Диоп
14
Мукоко
50
Чо
50
Чо
14
Мукоко
34
Буснина
9
Лаборд
9
Лаборд
34
Буснина
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
10
Хеуге
10
Серли
10
Серли
10
Хеуге
25
Мяяття
11
Цугель
11
Цугель
25
Мяяття
14
Салтнес
8
Аукленд
8
Аукленд
14
Салтнес
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Ницца
Буде-Глимт
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
94
Аугуст Миккельсен
АП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
94
Аугуст Миккельсен
АП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Ницца - Буде-Глимт
4
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
5
Офсайды
1
0
Количество передач
428
534
Сейвы
6
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
11
8
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Буде-Глимт», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Буде-Глимт»

«Ницца» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Буде-Глимт Ницца
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