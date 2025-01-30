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  • «Брага» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Брага» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Брага
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
6' Р. Орта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
(К) ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Брага
1
Матеус
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
54
Guilherme Barbosa
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Macedo
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
63
Matteo Zazza
ЦЗ
63
Federico Serra
ЦП
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
60
Marco Nazzaro
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
17
Mahamadou Balde
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Хорничек
55
Чиссумба
15
Оливейра
4
Ниакате
2
Гомес
29
Горби
8
Моутинью
78
Фернандеш
17
Гарби
21
Орта
19
Эль Уаззани
4-2-2-2
35
Мандас
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
2
Жиго
16
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
14
Нослин
9
Педро
11
Кастелланос
17
Чауна
2
Гомес
13
Феррейра
13
Феррейра
2
Гомес
4
Ниакате
26
Арри-Мби
26
Арри-Мби
4
Ниакате
3
Пеллегрини
63
63
3
Пеллегрини
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
11
Кастелланос
17
17
11
Кастелланос
34
Хила
22
Диа
22
Диа
34
Хила
Остались в запасе
Брага
Лацио
1
Матеус
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
54
Guilherme Barbosa
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Macedo
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
63
Federico Serra
ЦП
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
60
Marco Nazzaro
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
54
Guilherme Barbosa
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Macedo
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
63
Federico Serra
ЦП
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
60
Marco Nazzaro
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Брага - Лацио
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
15
Офсайды
1
5
Количество передач
510
502
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Лацио», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Лацио»

«Брага» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лацио Брага
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