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  • «Лилль» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Лилль» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Лилль
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
6 : 1
Завершен
Фейеноорд
4' О. Сахрауи 38' Г. Траунер (АГ) 57' А. Гомес 74' Д. Дэвид 76' Г. Траунер (АГ) 80' Р. Кабелла
14' С. Хименес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
(К) ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
(К) ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Шевалье
5
Баккер
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
17
Мукау
7
Гомес
11
Сахрауи
5
Кабелла
32
Буадди
18
Байо
4-2-2-2
1
Бейлов
18
Траунер
17
Ганцко
3
Белен
5
Смал
2
Ньивкоп
16
Ин Бом
17
Миламбо
14
Пайшао
29
Хименес
23
Хадж Мусса
5
Баккер
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Баккер
7
Гомес
10
Харальдссон
10
Харальдссон
7
Гомес
5
Кабелла
8
Мбаппе
8
Мбаппе
5
Кабелла
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
11
Сахрауи
23
23
11
Сахрауи
1
Бейлов
1
Велленройтер
1
Велленройтер
1
Бейлов
2
Ньивкоп
4
Митчелл
4
Митчелл
2
Ньивкоп
16
Ин Бом
8
Захиэль
8
Захиэль
16
Ин Бом
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
14
Пайшао
15
Осман
15
Осман
14
Пайшао
Остались в запасе
Лилль
Фейеноорд
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
71
Исмаил Ка
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
Остались в запасе
71
Исмаил Ка
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Лилль - Фейеноорд
3
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
6
11
Офсайды
0
2
Количество передач
570
349
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Фейеноорда», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Фейеноорд»

«Лилль» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фейеноорд Лилль
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