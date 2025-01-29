29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
6 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-1-3-1
30
Шевалье
5
Баккер
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
17
Мукау
7
Гомес
11
Сахрауи
5
Кабелла
32
Буадди
18
Байо
4-2-2-2
1
Бейлов
18
Траунер
17
Ганцко
3
Белен
5
Смал
2
Ньивкоп
16
Ин Бом
17
Миламбо
14
Пайшао
29
Хименес
23
Хадж Мусса
5
Баккер
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Баккер
7
Гомес
10
Харальдссон
10
Харальдссон
7
Гомес
5
Кабелла
8
Мбаппе
8
Мбаппе
5
Кабелла
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
11
Сахрауи
23
23
11
Сахрауи
1
Бейлов
1
Велленройтер
1
Велленройтер
1
Бейлов
2
Ньивкоп
4
Митчелл
4
Митчелл
2
Ньивкоп
16
Ин Бом
8
Захиэль
8
Захиэль
16
Ин Бом
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
14
Пайшао
15
Осман
15
Осман
14
Пайшао
Остались в запасе
Лилль
Фейеноорд
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
71
Исмаил Ка
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
Остались в запасе
71
Исмаил Ка
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Лилль - Фейеноорд
3
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
6
11
Офсайды
0
2
Количество передач
570
349
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Фейеноорда», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Фейеноорд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»