29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Зальцбург
Зальцбург
4-1-2-2-1
30
Шлагер
71
Терзич
6
Байду
34
Бланк
37
Дедич
6
Дьямбу
49
Йео
33
Капалдо
14
Дагхим
10
Глух
45
Нене
3-3-2-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
6
Коке
7
Де Пауль
20
Симеоне
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
71
Терзич
39
Моргалла
39
Моргалла
71
Терзич
33
Капалдо
22
Байчетич
22
Байчетич
33
Капалдо
45
Нене
8
Кларк
8
Кларк
45
Нене
6
Дьямбу
8
Кавамура
8
Кавамура
6
Дьямбу
49
Йео
10
Ратков
10
Ратков
49
Йео
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
18
Лемар
18
Лемар
16
Лино
7
Гризманн
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Зальцбург
Атлетико
28
Янис Бласвих
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
37
Райан Белаид
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
37
Райан Белаид
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Зальцбург - Атлетико
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
3
0
Количество передач
545
552
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Атлетико», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»