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  • «Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Зальцбург
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 4
Завершен
Атлетико
90+1' А. Дагхим
5' Д. Симеоне 13' А. Гризманн 45+1' А. Гризманн 63' М. Льоренте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
(К) ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
33
Николас Капалдо
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Зальцбург
28
Янис Бласвих
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
8
Такуму Кавамура
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
37
Райан Белаид
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Шлагер
71
Терзич
6
Байду
34
Бланк
37
Дедич
6
Дьямбу
49
Йео
33
Капалдо
14
Дагхим
10
Глух
45
Нене
3-3-2-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
6
Коке
7
Де Пауль
20
Симеоне
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
71
Терзич
39
Моргалла
39
Моргалла
71
Терзич
33
Капалдо
22
Байчетич
22
Байчетич
33
Капалдо
45
Нене
8
Кларк
8
Кларк
45
Нене
6
Дьямбу
8
Кавамура
8
Кавамура
6
Дьямбу
49
Йео
10
Ратков
10
Ратков
49
Йео
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
18
Лемар
18
Лемар
16
Лино
7
Гризманн
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Зальцбург
Атлетико
28
Янис Бласвих
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
37
Райан Белаид
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
37
Райан Белаид
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Зальцбург - Атлетико
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
3
0
Количество передач
545
552
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Атлетико», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Атлетико»

«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Зальцбург
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