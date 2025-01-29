29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-2-3
1
Нойер
44
Станишич
3
Мин-Джэ
23
Боэ
6
Киммих
45
Павлович
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
11
Тель
13
Мюллер
3-1-4-2
71
Такац
28
Блэкмен
6
Виммер
4
Кашия
37
Сзоке
11
Барсегян
10
Марчелли
12
Байрич
88
Саввидис
13
Стрелец
23
Зуберу
44
Станишич
22
Геррейру
22
Геррейру
44
Станишич
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
23
Боэ
7
Гнабри
7
Гнабри
23
Боэ
10
Марчелли
17
Медведев
17
Медведев
10
Марчелли
37
Сзоке
20
Мустафич
20
Мустафич
37
Сзоке
23
Зуберу
10
Толич
10
Толич
23
Зуберу
11
Барсегян
21
Мак
21
Мак
11
Барсегян
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Бавария
Слован
48
Леон Кланац
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
28
Tarek Buchmann
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
31
Мартин Трновски
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
48
Леон Кланац
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
28
Tarek Buchmann
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Бавария - Слован
3
Всего ударов по воротам
35
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
7
Офсайды
0
2
Количество передач
767
271
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
14
3
Удары из пределов штрафной
24
6
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
3.92
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Слована», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Слован»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»