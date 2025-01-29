29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
2-2-1-2-3
1
Перин
4
Гатти
15
Калюлю
12
Луис
19
Тюрам
22
МакКенни
11
Мбангула
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
4-2-1-2-1
1
Трубин
6
Бах
30
Отаменди
44
Араужо
14
Силва
12
Флорентину
8
Эушнес
10
Кекчю
11
Ди Мария
21
Шельдеруп
14
Павлидис
15
Калюлю
5
Локателли
5
Локателли
15
Калюлю
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
11
Мбангула
31
Гонсалес
31
Гонсалес
11
Мбангула
21
Шельдеруп
18
Баррейро
18
Баррейро
21
Шельдеруп
44
Араужо
70
Режу
70
Режу
44
Араужо
11
Ди Мария
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
10
Кекчю
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
10
Кекчю
14
Павлидис
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Павлидис
Остались в запасе
Ювентус
Бенфика
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
24
Самуэль Соареш
ВР
55
João Fonseca
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
55
João Fonseca
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Ювентус - Бенфика
1
2
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
7
Офсайды
3
0
Количество передач
621
314
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.99
2.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Бенфики», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»