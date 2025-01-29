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  • «ПСВ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«ПСВ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
ПСВ
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
35' Й. Бакайоко 45' И. Сайбари 45+6' Р. Пепи
28' К. Гакпо (П) 40' Х. Эллиот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
(К) ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Исаак Мабайя
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦП
20
Киран Моррисон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
24
Трент Коне-Доэрти
ЦФ
4-3-2-1
44
Бенитес
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Обиспо
2
Карсдорп
18
Ланд
25
Верман
34
Сайбари
20
Тил
11
Бакайоко
9
Пепи
4-1-1-3-1
1
Келлехер
12
Брэдли
3
Робертсон
4
Куанса
33
Цимикас
3
Эндо
53
Макконнелл
18
Гакпо
10
Эллиот
14
Кьеза
76
Даннс
4
Обиспо
39
Нагало
39
Нагало
4
Обиспо
2
Карсдорп
37
Ледесма
37
Ледесма
2
Карсдорп
20
Тил
11
Бабади
11
Бабади
20
Тил
34
Сайбари
24
Дриух
24
Дриух
34
Сайбари
9
Пепи
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Пепи
76
Даннс
65
Налло
65
Налло
76
Даннс
18
Гакпо
23
Мортон
23
Мортон
18
Гакпо
3
Робертсон
42
Ньони
42
Ньони
3
Робертсон
Остались в запасе
ПСВ
Ливерпуль
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Исаак Мабайя
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
20
Киран Моррисон
ЦП
24
Трент Коне-Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Исаак Мабайя
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
20
Киран Моррисон
ЦП
24
Трент Коне-Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча ПСВ - Ливерпуль
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
11
Офсайды
3
1
Количество передач
516
453
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Ливерпуля», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ»«Ливерпуль»

«ПСВ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль ПСВ
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