29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
4-3-2-1
44
Бенитес
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Обиспо
2
Карсдорп
18
Ланд
25
Верман
34
Сайбари
20
Тил
11
Бакайоко
9
Пепи
4-1-1-3-1
1
Келлехер
12
Брэдли
3
Робертсон
4
Куанса
33
Цимикас
3
Эндо
53
Макконнелл
18
Гакпо
10
Эллиот
14
Кьеза
76
Даннс
4
Обиспо
39
Нагало
39
Нагало
4
Обиспо
2
Карсдорп
37
Ледесма
37
Ледесма
2
Карсдорп
20
Тил
11
Бабади
11
Бабади
20
Тил
34
Сайбари
24
Дриух
24
Дриух
34
Сайбари
9
Пепи
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Пепи
76
Даннс
65
Налло
65
Налло
76
Даннс
18
Гакпо
23
Мортон
23
Мортон
18
Гакпо
3
Робертсон
42
Ньони
42
Ньони
3
Робертсон
Остались в запасе
ПСВ
Ливерпуль
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Исаак Мабайя
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
20
Киран Моррисон
ЦП
24
Трент Коне-Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Исаак Мабайя
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
20
Киран Моррисон
ЦП
24
Трент Коне-Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча ПСВ - Ливерпуль
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
11
Офсайды
3
1
Количество передач
516
453
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Ливерпуля», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»