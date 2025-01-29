29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-3-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
25
Аканджи
24
Гвардиол
27
Нуньес
20
Гюндоган
8
Ковачич
47
Фоден
11
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
3-2-2-3
22
Миньоле
44
Мехеле
4
Ордоньес
65
Сейс
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
9
Хутгла
7
Тальби
17
Цолис
11
Де Брюйне
82
Льюис
82
Льюис
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
22
Савиньо
22
Савиньо
20
Гюндоган
17
Цолис
10
Ветлесен
10
Ветлесен
17
Цолис
7
Тальби
21
Скурась
21
Скурась
7
Тальби
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брюгге
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Манчестер Сити - Брюгге
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
2
3
Офсайды
1
1
Количество передач
817
291
Сейвы
4
3
Точность передач %
95
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брюгге», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брюгге»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»