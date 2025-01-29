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  • «Манчестер Сити» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Манчестер Сити» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Манчестер Сити
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 1
Завершен
Брюгге
53' М. Ковачич 62' Ж. Ордоньес (АГ) 77' Савиньо
45' Р. Онидика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
30
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
3-3-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
25
Аканджи
24
Гвардиол
27
Нуньес
20
Гюндоган
8
Ковачич
47
Фоден
11
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
3-2-2-3
22
Миньоле
44
Мехеле
4
Ордоньес
65
Сейс
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
9
Хутгла
7
Тальби
17
Цолис
11
Де Брюйне
82
Льюис
82
Льюис
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
22
Савиньо
22
Савиньо
20
Гюндоган
17
Цолис
10
Ветлесен
10
Ветлесен
17
Цолис
7
Тальби
21
Скурась
21
Скурась
7
Тальби
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брюгге
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Манчестер Сити - Брюгге
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
2
3
Офсайды
1
1
Количество передач
817
291
Сейвы
4
3
Точность передач %
95
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брюгге», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брюгге»

«Манчестер Сити» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Манчестер Сити
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