27.01.2025, понедельник, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Кадисия
Аль-Кадисия
4-1-3-2
1
Кастелс
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
87
Аль-Уджами
6
Фернандес
8
Нандес
7
Аль-Аммар
21
Пуэртас
7
Обамеянг
33
Киньонес
3-3-1-2-1
37
Буну
3
Кулибали
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
6
Лоди
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
7
Аль-Аммар
24
Касем
24
Касем
7
Аль-Аммар
21
Пуэртас
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
21
Пуэртас
2
Абулшамат
11
Азази
11
Азази
2
Абулшамат
29
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
87
Тамбакти
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
87
Тамбакти
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Хиляль
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
16
Mohammed Al Shammari
ЦЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
86
Khalid Hazazi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
16
Mohammed Al Shammari
ЦЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
86
Khalid Hazazi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Хиляль
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
13
Офсайды
2
4
Количество передач
307
592
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Аль-Хиляля», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 17:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko»
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Источник: «Бомбардир»