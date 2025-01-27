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  • «Дженоа» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

«Дженоа» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

27 января 2025, 21:35
Дженоа
27.01.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Монца
61' К. Де Винтер 84' Й. Васкес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
(К) ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
26
Патрик Чиурриа
(К) ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
47
Дани Мота
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
4-5-1
1
Леали
3
Мартин
5
Де Винтер
22
Васкес
20
Сабелли
73
Мазини
15
Касса
2
Торсбю
21
Миретти
32
Френдруп
9
Пинамонти
4-1-1-3-1
80
Турати
33
Д'Амброзио
4
Иццо
2
Карбони
77
Кирьякопулос
82
Урбански
11
Акпа Акпро
26
Чиурриа
70
Мальдини
13
Перейра
10
Капрари
15
Касса
70
Корне
70
Корне
15
Касса
9
Пинамонти
81
Экубан
81
Экубан
9
Пинамонти
2
Торсбю
18
Эхатор
18
Эхатор
2
Торсбю
21
Миретти
9
Витинья
9
Витинья
21
Миретти
11
Акпа Акпро
42
Бьянко
42
Бьянко
11
Акпа Акпро
10
Капрари
19
Виньято
19
Виньято
10
Капрари
70
Мальдини
37
Петанья
37
Петанья
70
Мальдини
77
Кирьякопулос
47
Мота
47
Мота
77
Кирьякопулос
Остались в запасе
Дженоа
Монца
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Дженоа - Монца
4
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
6
Нарушения
13
19
Офсайды
4
1
Количество передач
303
326
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.66
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Монцы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа»«Монца»

«Дженоа» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монца Дженоа
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