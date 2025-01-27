27.01.2025, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Венеция
Венеция
3-4-2-1
1
Станкович
5
Хапс
21
Идзес
5
Канде
77
Думбия
6
Бусио
77
Эллертссон
41
Кавилья
24
Дзербин
11
Ористанио
20
Похьянпало
4-1-1-1-3
96
Монтипо
24
Данильюк
42
Коппола
87
Гиларди
6
Брадарич
21
Белахьян
8
Сердар
38
Чачуа
9
Сарр
20
Тенгстедт
10
Суслов
77
Эллертссон
7
Дзампано
7
Дзампано
77
Эллертссон
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
77
Думбия
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Думбия
24
Дзербин
29
Карбони
29
Карбони
24
Дзербин
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
10
Суслов
88
Лазович
88
Лазович
10
Суслов
20
Тенгстедт
20
Кастанос
20
Кастанос
20
Тенгстедт
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Венеция
Верона
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Венеция - Верона
1
1
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
16
14
Офсайды
0
3
Количество передач
337
338
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Вероны», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»