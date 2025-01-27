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  • «Венеция» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

«Венеция» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

27 января 2025, 19:20
Венеция
27.01.2025, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Верона
28' А. Дзербин
76' Д. Чачуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
77
Исса Думбия
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К) ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
3-4-2-1
1
Станкович
5
Хапс
21
Идзес
5
Канде
77
Думбия
6
Бусио
77
Эллертссон
41
Кавилья
24
Дзербин
11
Ористанио
20
Похьянпало
4-1-1-1-3
96
Монтипо
24
Данильюк
42
Коппола
87
Гиларди
6
Брадарич
21
Белахьян
8
Сердар
38
Чачуа
9
Сарр
20
Тенгстедт
10
Суслов
77
Эллертссон
7
Дзампано
7
Дзампано
77
Эллертссон
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
77
Думбия
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Думбия
24
Дзербин
29
Карбони
29
Карбони
24
Дзербин
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
10
Суслов
88
Лазович
88
Лазович
10
Суслов
20
Тенгстедт
20
Кастанос
20
Кастанос
20
Тенгстедт
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Венеция
Верона
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Венеция - Верона
1
1
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
16
14
Офсайды
0
3
Количество передач
337
338
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Вероны», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция»«Верона»

«Венеция» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Венеция
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