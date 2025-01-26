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  • «Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 18:50
Аль-Наср
26.01.2025, воскресенье, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Фат
41' М. Саадан (АГ) 57' М. Симакан 87' К. Роналду
72' М. Батна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
11
Мурад Батна
(К) ПВ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Фат
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
66
Naif Masoud
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
20
Габриэль
7
Роналду
4-1-2-2-1
1
Саппанош
4
Аль-Джари
82
17
Саадан
24
28
Бендебка
96
15
Баатия
11
Батна
8
Варгас
21
Джанини
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
77
Брозович
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
77
Брозович
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
20
Габриэль
60
60
20
Габриэль
82
12
Аль-Кунайдыри
12
Аль-Кунайдыри
82
15
Баатия
32
32
15
Баатия
96
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
96
24
10
Сбаи
10
Сбаи
24
21
Джанини
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
21
Джанини
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Фат
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
66
Naif Masoud
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
66
Naif Masoud
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Фат
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
11
23
Офсайды
3
2
Количество передач
621
228
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фата», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фат»

«Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Наср
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