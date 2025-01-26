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  • «Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 17:50
Фенербахче
26.01.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Гезтепе
46' Ю. Эн-Несири 53' Ю. Эн-Несири 55' О. Айдын
25' Жуан 82' Н. Мироши
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Фред
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Гезтепе
1
Матеуш Лиш
(К) ВР
4
Héliton
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
30
Энтони Деннис
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
40
Ромуло
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Гезтепе
54
Emircan Secgin
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
27
Курю Мацуки
ЦП
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Tibet Durakcay
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
3-2-3-2
70
Эгрибаят
2
Сеюнджу
4
Акчичек
4
Джику
7
Фред
4
Амрабат
70
Айдын
17
Шиманьски
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
3-3-1-1-2
1
Лиш
22
Гюнтер
4
Нильсен
66
26
Бокеле
20
Мироши
4
30
Деннис
43
Тижанич
9
Жуан
40
Ромуло
21
Эн-Несири
34
Карлос
34
Карлос
21
Эн-Несири
70
Айдын
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
70
Айдын
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
4
Акчичек
18
Костич
18
Костич
4
Акчичек
10
Тадич
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Тадич
66
12
Кейбаши
12
Кейбаши
66
4
Нильсен
30
Сангаре
30
Сангаре
4
Нильсен
43
Тижанич
27
Мацуки
27
Мацуки
43
Тижанич
9
Жуан
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
9
Жуан
Остались в запасе
Фенербахче
Гезтепе
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
54
Emircan Secgin
ВР
16
Огюн Байрак
ПЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
54
Emircan Secgin
ВР
16
Огюн Байрак
ПЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Фенербахче - Гезтепе
3
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
25
Офсайды
1
7
Количество передач
428
301
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
68
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Гезтепе», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Гезтепе»

«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Гезтепе Фенербахче
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