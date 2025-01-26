26.01.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-2-3-2
70
Эгрибаят
2
Сеюнджу
4
Акчичек
4
Джику
7
Фред
4
Амрабат
70
Айдын
17
Шиманьски
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
3-3-1-1-2
1
Лиш
22
Гюнтер
4
Нильсен
66
26
Бокеле
20
Мироши
4
30
Деннис
43
Тижанич
9
Жуан
40
Ромуло
21
Эн-Несири
34
Карлос
34
Карлос
21
Эн-Несири
70
Айдын
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
70
Айдын
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
4
Акчичек
18
Костич
18
Костич
4
Акчичек
10
Тадич
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Тадич
66
12
Кейбаши
12
Кейбаши
66
4
Нильсен
30
Сангаре
30
Сангаре
4
Нильсен
43
Тижанич
27
Мацуки
27
Мацуки
43
Тижанич
9
Жуан
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
9
Жуан
Остались в запасе
Фенербахче
Гезтепе
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
54
Emircan Secgin
ВР
16
Огюн Байрак
ПЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
54
Emircan Secgin
ВР
16
Огюн Байрак
ПЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Фенербахче - Гезтепе
3
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
25
Офсайды
1
7
Количество передач
428
301
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
68
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Гезтепе», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Гезтепе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»