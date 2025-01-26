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  • «Удинезе» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Удинезе» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 15:50
Удинезе
26.01.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Рома
38' Л. Лукка
50' Л. Пеллегрини (П) 64' А. Довбик (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Удинезе
1
Эгиль Селвик
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
79
Давид Пейчич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Сава
33
Земура
24
Бийол
95
Туре
31
Кристенсен
8
Карлстрем
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
70
Модешту
20
Лукка
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
17
Анхелиньо
17
Коне
61
Писилли
8
Бальданци
7
Пеллегрини
9
Довбик
95
Туре
27
Кабаселе
27
Кабаселе
95
Туре
8
Карлстрем
29
Атта
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
22
Пайеро
20
Пафунди
20
Пафунди
22
Пайеро
70
Модешту
4
Санчес
4
Санчес
70
Модешту
2
Ренш
59
Залевски
59
Залевски
2
Ренш
7
Пеллегрини
4
Кристанте
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Бальданци
2
Челик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
2
Челик
9
Довбик
21
Дибала
21
Дибала
9
Довбик
Остались в запасе
Удинезе
Рома
1
Эгиль Селвик
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
79
Давид Пейчич
АП
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
79
Давид Пейчич
АП
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Удинезе - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
12
Офсайды
1
4
Количество передач
425
449
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Ромы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Рома»

«Удинезе» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Удинезе
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