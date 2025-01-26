26.01.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
4-1-2-1-2
90
Сава
33
Земура
24
Бийол
95
Туре
31
Кристенсен
8
Карлстрем
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
70
Модешту
20
Лукка
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
17
Анхелиньо
17
Коне
61
Писилли
8
Бальданци
7
Пеллегрини
9
Довбик
95
Туре
27
Кабаселе
27
Кабаселе
95
Туре
8
Карлстрем
29
Атта
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
22
Пайеро
20
Пафунди
20
Пафунди
22
Пайеро
70
Модешту
4
Санчес
4
Санчес
70
Модешту
2
Ренш
59
Залевски
59
Залевски
2
Ренш
7
Пеллегрини
4
Кристанте
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Бальданци
2
Челик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
2
Челик
9
Довбик
21
Дибала
21
Дибала
9
Довбик
Остались в запасе
Удинезе
Рома
1
Эгиль Селвик
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
79
Давид Пейчич
АП
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
79
Давид Пейчич
АП
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Удинезе - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
12
Офсайды
1
4
Количество передач
425
449
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Ромы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»