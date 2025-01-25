Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вальядолид» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Вальядолид» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 21:50
Вальядолид
25.01.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 3
Завершен
Реал
30' К. Мбаппе 57' К. Мбаппе 90+1' К. Мбаппе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
23
Ануар
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
20
Чуки
ЦП
19
Адриан Арну
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-3-1-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
4
Торрес
2
Роша
23
Ануар
21
Мартин
21
Амалла
10
Санчес
14
Силла
10
Андре
3-1-3-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
25
Себальос
8
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
21
Диас
10
Мбаппе
10
Санчес
71
Перес
71
Перес
10
Санчес
14
Силла
20
Чуки
20
Чуки
14
Силла
10
Андре
9
Латаса
9
Латаса
10
Андре
8
Вальверде
2
Агуадо
2
Агуадо
8
Вальверде
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вальядолид - Реал
2
1
3
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
311
696
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.19
1.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Реала», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид»«Реал»

«Вальядолид» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Вальядолид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
18
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+