25.01.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-3-1-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
4
Торрес
2
Роша
23
Ануар
21
Мартин
21
Амалла
10
Санчес
14
Силла
10
Андре
3-1-3-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
25
Себальос
8
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
21
Диас
10
Мбаппе
10
Санчес
71
Перес
71
Перес
10
Санчес
14
Силла
20
Чуки
20
Чуки
14
Силла
10
Андре
9
Латаса
9
Латаса
10
Андре
8
Вальверде
2
Агуадо
2
Агуадо
8
Вальверде
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вальядолид - Реал
2
1
3
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
311
696
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.19
1.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Реала», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»