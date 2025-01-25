25.01.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
2-5-2-1
1
Нюланд
5
Баде
22
Кармона
8
Ньигес
6
Локонга
8
Гудель
97
Соу
24
Санчес
11
Варгас
11
Лукебакио
10
Фернандес
3-3-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
23
Эль-Хилали
33
Крал
5
Оливан
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Фернандес
11
Варгас
6
Агум
6
Агум
11
Варгас
10
Фернандес
21
Эджуке
21
Эджуке
10
Фернандес
24
Санчес
37
Антонетти
37
Антонетти
24
Санчес
5
Оливан
20
Ромеро
20
Ромеро
5
Оливан
23
Техеро
20
Калеро
20
Калеро
23
Техеро
10
Лосано
4
Гонсалес
4
Гонсалес
10
Лосано
17
Каррерас
8
Экспозито
8
Экспозито
17
Каррерас
9
Фернандес
9
Велис
9
Велис
9
Фернандес
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Севилья - Эспаньол
1
4
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
14
Количество передач
653
218
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
61
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Эспаньола», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»