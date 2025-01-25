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  • «Севилья» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Севилья» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 19:20
Севилья
25.01.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
61' Л. Баде
15' М. Кумбула
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
2-5-2-1
1
Нюланд
5
Баде
22
Кармона
8
Ньигес
6
Локонга
8
Гудель
97
Соу
24
Санчес
11
Варгас
11
Лукебакио
10
Фернандес
3-3-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
23
Эль-Хилали
33
Крал
5
Оливан
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Фернандес
11
Варгас
6
Агум
6
Агум
11
Варгас
10
Фернандес
21
Эджуке
21
Эджуке
10
Фернандес
24
Санчес
37
Антонетти
37
Антонетти
24
Санчес
5
Оливан
20
Ромеро
20
Ромеро
5
Оливан
23
Техеро
20
Калеро
20
Калеро
23
Техеро
10
Лосано
4
Гонсалес
4
Гонсалес
10
Лосано
17
Каррерас
8
Экспозито
8
Экспозито
17
Каррерас
9
Фернандес
9
Велис
9
Велис
9
Фернандес
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Севилья - Эспаньол
1
4
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
14
Количество передач
653
218
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
61
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Эспаньола», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Эспаньол»

«Севилья» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Севилья
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