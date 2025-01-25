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  • «Ливерпуль» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Ливерпуль» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 16:50
Ливерпуль
25.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
11' Д. Собослаи 35' М. Салах 44' К. Гакпо 66' К. Гакпо
90' Д. Гривз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Сэм Морси
(К) ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-1-1-2-2
28
Уолтон
4
Туанзебе
26
О'Ши
24
Гривз
3
Дэвис
27
Филлипс
8
Морси
20
Хатчинсон
11
Филоджин
7
Бернс
19
Делап
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
14
Диас
14
Кьеза
14
Кьеза
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
76
Даннс
76
Даннс
10
Мак Аллистер
3
Дэвис
22
Таунсенд
22
Таунсенд
3
Дэвис
7
Бернс
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Бернс
20
Хатчинсон
10
Энкисо
10
Энкисо
20
Хатчинсон
11
Филоджин
33
Бродхед
33
Бродхед
11
Филоджин
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
Остались в запасе
Ливерпуль
Ипсвич Таун
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Ливерпуль - Ипсвич Таун
2
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
740
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ипсвич Тауна», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ипсвич Таун»

«Ливерпуль» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Ливерпуль
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