25.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-1-1-2-2
28
Уолтон
4
Туанзебе
26
О'Ши
24
Гривз
3
Дэвис
27
Филлипс
8
Морси
20
Хатчинсон
11
Филоджин
7
Бернс
19
Делап
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
14
Диас
14
Кьеза
14
Кьеза
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
76
Даннс
76
Даннс
10
Мак Аллистер
3
Дэвис
22
Таунсенд
22
Таунсенд
3
Дэвис
7
Бернс
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Бернс
20
Хатчинсон
10
Энкисо
10
Энкисо
20
Хатчинсон
11
Филоджин
33
Бродхед
33
Бродхед
11
Филоджин
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
Остались в запасе
Ливерпуль
Ипсвич Таун
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Ливерпуль - Ипсвич Таун
2
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
740
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ипсвич Тауна», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ипсвич Таун»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»