Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Боруссия» Д – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Боруссия» Д – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 16:20
Боруссия Д
25.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
28' С. Гирасси 51' М. Фридль (АГ)
65' Л. Биттенкурт 72' М. Дукщ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Нмеча
11
Гиттенс
9
Гирасси
8
Брандт
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
32
Фридль
13
Велькович
5
Юнг
8
Вайзер
17
Кен
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
17
Груль
33
Дукщ
8
Брандт
3
Антон
3
Антон
8
Брандт
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
11
Гиттенс
14
Байер
14
Байер
11
Гиттенс
17
Кен
12
Каборе
12
Каборе
17
Кен
14
Линен
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
14
Линен
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
15
Офсайды
4
5
Количество передач
392
452
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Вердера», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Вердер»

«Боруссия» Д – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Боруссия Д
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
17
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+