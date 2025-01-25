25.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-1-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Нмеча
11
Гиттенс
9
Гирасси
8
Брандт
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
32
Фридль
13
Велькович
5
Юнг
8
Вайзер
17
Кен
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
17
Груль
33
Дукщ
8
Брандт
3
Антон
3
Антон
8
Брандт
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
11
Гиттенс
14
Байер
14
Байер
11
Гиттенс
17
Кен
12
Каборе
12
Каборе
17
Кен
14
Линен
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
14
Линен
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
15
Офсайды
4
5
Количество передач
392
452
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Вердера», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Вердер»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»