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  • «РБ Лейпциг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«РБ Лейпциг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 16:20
РБ Лейпциг
25.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Байер
41' Д. Раум 85' Э. Тапсоба (АГ)
18' П. Шик 36' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Гулачи
22
Раум
3
Битшиабу
4
Орбан
16
Клостерманн
48
Вермерен
44
Кампль
7
Нуса
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-2-1-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
13
Артур
34
Джака
20
Мукиэле
8
Андрих
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
16
Клостерманн
17
Баку
17
Баку
16
Клостерманн
48
Вермерен
21
Айдара
21
Айдара
48
Вермерен
44
Кампль
13
Зайвальд
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
13
Артур
30
Фримпонг
30
Фримпонг
13
Артур
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
14
Шик
23
Телла
23
Телла
14
Шик
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Марко Розе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
40
Франсис Оньека
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
40
Франсис Оньека
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
2
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
6
Офсайды
2
2
Количество передач
598
308
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.51

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Байера», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Байер»

«РБ Лейпциг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер РБ Лейпциг
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