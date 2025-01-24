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  • «Торино» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

«Торино» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

24 января 2025, 21:35
Торино
24.01.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
6' Ч. Адамс 61' Ч. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
70
Demyan Yesin
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Милинкович-Савич
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Марипан
23
Коко
3
Соса
61
Тамез
19
Лазаро
21
Риччи
14
Карамо
10
Влашич
19
Адамс
4-3-2-1
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
33
Оберт
26
Мина
18
Марин
14
Дейола
70
Гаэтано
20
Цортеа
4
Феличи
91
Пикколи
3
Соса
25
Масина
25
Масина
3
Соса
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
6
Валюкевич
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
66
Гинейтис
66
Гинейтис
61
Тамез
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
33
Оберт
3
Ауджелло
3
Ауджелло
33
Оберт
14
Дейола
8
Адопо
8
Адопо
14
Дейола
18
Марин
45
Макумбу
45
Макумбу
18
Марин
70
Гаэтано
30
Паволетти
30
Паволетти
70
Гаэтано
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
Остались в запасе
Торино
Кальяри
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
70
Demyan Yesin
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
12
Ален Шерри
ВР
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
70
Demyan Yesin
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Торино - Кальяри
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
10
Офсайды
4
1
Количество передач
424
419
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Кальяри», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино»«Кальяри»

«Торино» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Торино
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