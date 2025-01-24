24.01.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-3-1-2-1
32
Милинкович-Савич
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Марипан
23
Коко
3
Соса
61
Тамез
19
Лазаро
21
Риччи
14
Карамо
10
Влашич
19
Адамс
4-3-2-1
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
33
Оберт
26
Мина
18
Марин
14
Дейола
70
Гаэтано
20
Цортеа
4
Феличи
91
Пикколи
3
Соса
25
Масина
25
Масина
3
Соса
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
6
Валюкевич
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
66
Гинейтис
66
Гинейтис
61
Тамез
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
33
Оберт
3
Ауджелло
3
Ауджелло
33
Оберт
14
Дейола
8
Адопо
8
Адопо
14
Дейола
18
Марин
45
Макумбу
45
Макумбу
18
Марин
70
Гаэтано
30
Паволетти
30
Паволетти
70
Гаэтано
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
Остались в запасе
Торино
Кальяри
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
70
Demyan Yesin
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
12
Ален Шерри
ВР
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
70
Demyan Yesin
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Торино - Кальяри
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
10
Офсайды
4
1
Количество передач
424
419
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Кальяри», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»