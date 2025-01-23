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  • «Лудогорец» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Лудогорец» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 21:50
Лудогорец
23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
90+5' В. Андреасен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
72
Rosen Ivanov
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
90
Filip Gigov
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
4-2-3-1
39
Бонманн
3
Недялков
4
Алмейда
24
Вердон
17
Сон
24
Пиотровски
18
Чочев
77
Маркус
20
Камара
11
Видаль
12
Секо
3-3-1-2-1
1
Лоссль
2
Андерссон
22
Серенсен
4
Диао
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
18
Серенсен
24
Осорио
58
Симсир
16
Букса
3
Недялков
14
Гроппер
14
Гроппер
3
Недялков
4
Алмейда
15
Куртулуш
15
Куртулуш
4
Алмейда
20
Камара
23
Дуарте
23
Дуарте
20
Камара
11
Видаль
90
90
11
Видаль
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
18
Серенсен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
18
Серенсен
Остались в запасе
Лудогорец
Мидтьюлланд
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
72
Rosen Ivanov
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
72
Rosen Ivanov
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
Остались в запасе
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Лудогорец - Мидтьюлланд
2
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
15
Офсайды
2
0
Количество передач
520
300
Сейвы
4
6
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
2.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Мидтьюлланда», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Мидтьюлланд»

«Лудогорец» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мидтьюлланд Лудогорец
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