23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-2-3-1
39
Бонманн
3
Недялков
4
Алмейда
24
Вердон
17
Сон
24
Пиотровски
18
Чочев
77
Маркус
20
Камара
11
Видаль
12
Секо
3-3-1-2-1
1
Лоссль
2
Андерссон
22
Серенсен
4
Диао
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
18
Серенсен
24
Осорио
58
Симсир
16
Букса
3
Недялков
14
Гроппер
14
Гроппер
3
Недялков
4
Алмейда
15
Куртулуш
15
Куртулуш
4
Алмейда
20
Камара
23
Дуарте
23
Дуарте
20
Камара
11
Видаль
90
90
11
Видаль
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
18
Серенсен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
18
Серенсен
Остались в запасе
Лудогорец
Мидтьюлланд
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
72
Rosen Ivanov
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
72
Rosen Ivanov
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
Остались в запасе
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Лудогорец - Мидтьюлланд
2
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
15
Офсайды
2
0
Количество передач
520
300
Сейвы
4
6
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
2.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Мидтьюлланда», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Мидтьюлланд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»