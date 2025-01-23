23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-2-2-2
24
Котарски
17
Кастро
21
Баба
5
Михайлидис
94
Кедзиора
22
Шваб
21
Оздоев
45
Константелиас
77
Десподов
63
Чалов
11
Тайсон
3-2-4-1
30
Мандоус
4
Зима
5
Огбу
32
Конечны
23
Дудера
25
Диуф
13
Пех
32
Лингр
20
Зафейрис
19
Дорли
13
Хытил
77
Десподов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
77
Десподов
11
Тайсон
47
Шоретайр
47
Шоретайр
11
Тайсон
63
Чалов
23
Брэндон
23
Брэндон
63
Чалов
19
Дорли
21
Змозла
21
Змозла
19
Дорли
32
Лингр
98
Пребсл
98
Пребсл
32
Лингр
23
Дудера
23
Мичез
23
Мичез
23
Дудера
5
Огбу
11
Фила
11
Фила
5
Огбу
Остались в запасе
ПАОК
Славия
99
Антонис Цифцис
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Константинос Тимианис
ОП
Остались в запасе
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча ПАОК - Славия
2
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
353
381
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Славии», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Славия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»