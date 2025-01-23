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  • ПАОК – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

ПАОК – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 21:50
ПАОК
23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Славия
26' Ш. Шваб (П) 56' Я. Константелиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
5
Иго Огбу
(К) ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
13
Доминик Пех
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Константинос Тимианис
ОП
47
Шола Шоретайр
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Славия
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Симион Мичез
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-2-2-2
24
Котарски
17
Кастро
21
Баба
5
Михайлидис
94
Кедзиора
22
Шваб
21
Оздоев
45
Константелиас
77
Десподов
63
Чалов
11
Тайсон
3-2-4-1
30
Мандоус
4
Зима
5
Огбу
32
Конечны
23
Дудера
25
Диуф
13
Пех
32
Лингр
20
Зафейрис
19
Дорли
13
Хытил
77
Десподов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
77
Десподов
11
Тайсон
47
Шоретайр
47
Шоретайр
11
Тайсон
63
Чалов
23
Брэндон
23
Брэндон
63
Чалов
19
Дорли
21
Змозла
21
Змозла
19
Дорли
32
Лингр
98
Пребсл
98
Пребсл
32
Лингр
23
Дудера
23
Мичез
23
Мичез
23
Дудера
5
Огбу
11
Фила
11
Фила
5
Огбу
Остались в запасе
ПАОК
Славия
99
Антонис Цифцис
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Константинос Тимианис
ОП
Остались в запасе
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча ПАОК - Славия
2
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
353
381
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Славии», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Славия»

ПАОК – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Славия ПАОК
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