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  • «Буде-Глимт» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Буде-Глимт» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 19:35
Буде-Глимт
23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
3 : 1
Завершен
Маккаби
39' К. Хег 62' Х. Эвьен 65' К. Хег (П)
12' Д. Перец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
8
Дор Перец
(К) ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
33
Hisham Layous
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
51
Shalev Saadia
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
14
Салтнес
25
Мяяття
10
Серли
9
Хег
4-1-3-1-1
90
Мишпати
15
Начмиас
44
Стойич
6
Асанте
3
Ревиво
8
ван Овереем
8
Перец
28
Сиссоко
33
77
Давида
99
Тургеман
6
Гундерсен
2
Нильсен
2
Нильсен
6
Гундерсен
9
Хег
19
Фет
19
Фет
9
Хег
15
Бьоркан
10
Хеуге
10
Хеуге
15
Бьоркан
10
Серли
11
Цугель
11
Цугель
10
Серли
26
Эвьен
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
26
Эвьен
99
Тургеман
19
19
99
Тургеман
Остались в запасе
Буде-Глимт
Маккаби
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
94
Аугуст Миккельсен
АП
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
21
Симон Слуга
ВР
51
Shalev Saadia
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
94
Аугуст Миккельсен
АП
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
51
Shalev Saadia
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Буде-Глимт - Маккаби
1
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
6
6
Офсайды
3
1
Количество передач
707
296
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Маккаби», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Маккаби»

«Буде-Глимт» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Маккаби Буде-Глимт
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