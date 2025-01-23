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  • «АЗ Алкмаар» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«АЗ Алкмаар» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 19:35
АЗ Алкмаар
23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Рома
80' Т. Пэррот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К) ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
(К) ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Рома
73
Alessio Marcaccini
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Мейнанс
15
Лахдо
9
Мердинк
17
Поку
4-1-2-1-2
99
Свилар
2
Челик
5
Н'Дика
15
Хуммельс
17
Анхелиньо
5
Паредес
61
Писилли
17
Коне
56
Салемакерс
21
Дибала
9
Довбик
6
Коопмейнерс
17
Белич
17
Белич
6
Коопмейнерс
15
Лахдо
10
Бурместер
10
Бурместер
15
Лахдо
9
Мердинк
19
Пэррот
19
Пэррот
9
Мердинк
17
Поку
11
Даал
11
Даал
17
Поку
5
Паредес
8
Бальданци
8
Бальданци
5
Паредес
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
9
Довбик
18
Соуле
18
Соуле
9
Довбик
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Рома
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
73
Alessio Marcaccini
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Остались в запасе
73
Alessio Marcaccini
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча АЗ Алкмаар - Рома
3
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
19
10
Офсайды
1
0
Количество передач
372
655
Сейвы
2
0
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Ромы», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Рома»

«АЗ Алкмаар» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома АЗ Алкмаар
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