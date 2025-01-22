22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-4-2-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
2
Асенсио
8
Вальверде
25
Себальос
14
Модрич
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
4-3-2-1
28
Бласвих
71
Терзич
6
Байду
34
Бланк
37
Дедич
49
Йео
33
Капалдо
2
Бидструп
10
Глух
14
Дагхим
45
Нене
22
Рюдигер
4
Рамон
4
Рамон
22
Рюдигер
5
Беллингем
5
Алаба
5
Алаба
5
Беллингем
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
25
Себальос
15
Гюлер
15
Гюлер
25
Себальос
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
45
Нене
91
Пиатковски
91
Пиатковски
45
Нене
49
Йео
6
Дьямбу
6
Дьямбу
49
Йео
10
Глух
29
Гурна
29
Гурна
10
Глух
33
Капалдо
8
Кавамура
8
Кавамура
33
Капалдо
14
Дагхим
10
Ратков
10
Ратков
14
Дагхим
Остались в запасе
Реал
Зальцбург
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Зальцбург
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
9
Количество передач
792
330
Сейвы
2
1
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Зальцбурга», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Зальцбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»