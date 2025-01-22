Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 21:50
Реал
22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
5 : 1
Завершен
Зальцбург
23' Родриго 34' Родриго 48' К. Мбаппе 55' Винисиус 77' Винисиус
85' М. Бидструп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К) ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
49
Мусса Йео
ЦП
33
Николас Капалдо
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
29
Люка Гурна
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
8
Такуму Кавамура
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
3-4-2-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
2
Асенсио
8
Вальверде
25
Себальос
14
Модрич
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
4-3-2-1
28
Бласвих
71
Терзич
6
Байду
34
Бланк
37
Дедич
49
Йео
33
Капалдо
2
Бидструп
10
Глух
14
Дагхим
45
Нене
22
Рюдигер
4
Рамон
4
Рамон
22
Рюдигер
5
Беллингем
5
Алаба
5
Алаба
5
Беллингем
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
25
Себальос
15
Гюлер
15
Гюлер
25
Себальос
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
45
Нене
91
Пиатковски
91
Пиатковски
45
Нене
49
Йео
6
Дьямбу
6
Дьямбу
49
Йео
10
Глух
29
Гурна
29
Гурна
10
Глух
33
Капалдо
8
Кавамура
8
Кавамура
33
Капалдо
14
Дагхим
10
Ратков
10
Ратков
14
Дагхим
Остались в запасе
Реал
Зальцбург
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Зальцбург
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
9
Количество передач
792
330
Сейвы
2
1
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Зальцбурга», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Зальцбург»

«Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зальцбург Реал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
16
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+