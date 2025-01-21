21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Слован
Слован
3-3-2-2
71
Такац
6
Виммер
4
Кашия
28
Блэкмен
12
Байрич
88
Саввидис
10
Марчелли
21
Мак
10
Толич
13
Стрелец
23
Зуберу
4-1-2-1-2
1
Нюбель
4
Вагноман
24
Руо
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
14
Кайтель
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
28
Блэкмен
17
Медведев
17
Медведев
28
Блэкмен
23
Зуберу
11
Барсегян
11
Барсегян
23
Зуберу
88
Саввидис
20
Мустафич
20
Мустафич
88
Саввидис
10
Марчелли
8
Гайдош
8
Гайдош
10
Марчелли
21
Мак
93
Мецоко
93
Мецоко
21
Мак
14
Кайтель
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
14
Кайтель
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
20
Мийо
15
Штенцель
15
Штенцель
20
Мийо
18
Левелинг
32
Ридер
32
Ридер
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
Остались в запасе
Слован
Штутгарт
31
Мартин Трновски
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
44
Maxim Mateas
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
44
Maxim Mateas
ЦП
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Слован - Штутгарт
3
3
Всего ударов по воротам
6
21
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
19
Нарушения
10
14
Офсайды
3
3
Количество передач
350
496
Сейвы
4
1
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.62
3.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Штутгарта», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»