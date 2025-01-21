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  • «Слован» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

«Слован» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

21 января 2025, 21:50
Слован
21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 3
Завершен
Штутгарт
85' И. Мецоко
11' Д. Левелинг 36' Д. Левелинг 87' Ф. Ридер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
12
Кенан Байрич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
44
Maxim Mateas
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
3-3-2-2
71
Такац
6
Виммер
4
Кашия
28
Блэкмен
12
Байрич
88
Саввидис
10
Марчелли
21
Мак
10
Толич
13
Стрелец
23
Зуберу
4-1-2-1-2
1
Нюбель
4
Вагноман
24
Руо
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
14
Кайтель
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
28
Блэкмен
17
Медведев
17
Медведев
28
Блэкмен
23
Зуберу
11
Барсегян
11
Барсегян
23
Зуберу
88
Саввидис
20
Мустафич
20
Мустафич
88
Саввидис
10
Марчелли
8
Гайдош
8
Гайдош
10
Марчелли
21
Мак
93
Мецоко
93
Мецоко
21
Мак
14
Кайтель
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
14
Кайтель
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
20
Мийо
15
Штенцель
15
Штенцель
20
Мийо
18
Левелинг
32
Ридер
32
Ридер
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
Остались в запасе
Слован
Штутгарт
31
Мартин Трновски
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
44
Maxim Mateas
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
44
Maxim Mateas
ЦП
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Слован - Штутгарт
3
3
Всего ударов по воротам
6
21
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
19
Нарушения
10
14
Офсайды
3
3
Количество передач
350
496
Сейвы
4
1
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.62
3.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Штутгарта», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Штутгарт»

«Слован» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Штутгарт Слован
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