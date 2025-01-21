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  • «Брюгге» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

«Брюгге» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

21 января 2025, 21:50
Брюгге
21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
30
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
12
Дуглас Луис
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
3-2-2-3
22
Миньоле
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
7
Тальби
9
Хутгла
4-3-2-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
12
Луис
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
31
Гонсалес
22
Веа
64
Саббе
65
Сейс
65
Сейс
64
Саббе
7
Тальби
14
Мейер
14
Мейер
7
Тальби
17
Цолис
10
Ветлесен
10
Ветлесен
17
Цолис
9
Хутгла
9
Нильссон
9
Нильссон
9
Хутгла
12
Луис
19
Тюрам
19
Тюрам
12
Луис
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
22
Веа
7
Консейсау
7
Консейсау
22
Веа
31
Гонсалес
28
Влахович
28
Влахович
31
Гонсалес
11
Мбангула
10
Йылдыз
10
Йылдыз
11
Мбангула
Остались в запасе
Брюгге
Ювентус
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Брюгге - Ювентус
2
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
11
Офсайды
0
3
Количество передач
442
584
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Ювентуса», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Ювентус»

«Брюгге» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус Брюгге
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