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Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Ювентуса», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Ювентус»