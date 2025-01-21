Составы команд
Брюгге
Брюгге
3-2-2-3
22
Миньоле
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
7
Тальби
9
Хутгла
4-3-2-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
12
Луис
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
31
Гонсалес
22
Веа
64
Саббе
65
Сейс
65
Сейс
64
Саббе
7
Тальби
14
Мейер
14
Мейер
7
Тальби
17
Цолис
10
Ветлесен
10
Ветлесен
17
Цолис
9
Хутгла
9
Нильссон
9
Нильссон
9
Хутгла
12
Луис
19
Тюрам
19
Тюрам
12
Луис
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
22
Веа
7
Консейсау
7
Консейсау
22
Веа
31
Гонсалес
28
Влахович
28
Влахович
31
Гонсалес
11
Мбангула
10
Йылдыз
10
Йылдыз
11
Мбангула
Остались в запасе
Брюгге
Ювентус
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Брюгге - Ювентус
2
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
11
Офсайды
0
3
Количество передач
442
584
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Ювентуса», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»