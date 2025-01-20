20.01.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
2
Кошта
8
Фойт
26
Фемения
18
Гуйе
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
11
Барри
7
Морено
4-2-1-1-2
1
Грейф
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
14
Родригес
19
Мурики
9
Ларин
8
Фойт
53
Камбвала
53
Камбвала
8
Фойт
18
Гуйе
11
Террац
11
Террац
18
Гуйе
10
Парехо
4
Суарес
4
Суарес
10
Парехо
10
Пино
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Пино
11
Барри
7
Перес
7
Перес
11
Барри
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
11
Кошта
3
Копете
3
Копете
11
Кошта
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
14
Родригес
23
Наварро
23
Наварро
14
Родригес
24
Вальент
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Вальент
9
Ларин
29
Асано
29
Асано
9
Ларин
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
13
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
1
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
388
501
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Мальорки», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»