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  • «Вильярреал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

«Вильярреал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

20 января 2025, 21:50
Вильярреал
20.01.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
4 : 0
Завершен
Мальорка
20' Л. Кошта 24' А. Баэна 26' Д. Парехо 28' Й. Пино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
13
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Пау Кабанес
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
2
Кошта
8
Фойт
26
Фемения
18
Гуйе
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
11
Барри
7
Морено
4-2-1-1-2
1
Грейф
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
14
Родригес
19
Мурики
9
Ларин
8
Фойт
53
Камбвала
53
Камбвала
8
Фойт
18
Гуйе
11
Террац
11
Террац
18
Гуйе
10
Парехо
4
Суарес
4
Суарес
10
Парехо
10
Пино
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Пино
11
Барри
7
Перес
7
Перес
11
Барри
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
11
Кошта
3
Копете
3
Копете
11
Кошта
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
14
Родригес
23
Наварро
23
Наварро
14
Родригес
24
Вальент
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Вальент
9
Ларин
29
Асано
29
Асано
9
Ларин
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
13
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
1
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
388
501
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Мальорки», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Мальорка»

«Вильярреал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Вильярреал
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