19.01.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
3-3-1-2-1
28
Уолтон
26
О'Ши
4
Годфри
15
Берджесс
3
Дэвис
8
Каюсте
2
Джонсон
8
Морси
20
Хатчинсон
47
Кларк
19
Делап
3-3-2-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
8
Ковачич
20
Гюндоган
27
Нуньес
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
4
Годфри
4
Туанзебе
4
Туанзебе
4
Годфри
8
Каюсте
21
Луонго
21
Луонго
8
Каюсте
20
Хатчинсон
14
Тэйлор
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
47
Кларк
11
Филоджин
11
Филоджин
47
Кларк
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
8
Ковачич
82
Льюис
82
Льюис
8
Ковачич
25
Аканджи
33
О'Райли
33
О'Райли
25
Аканджи
11
Де Брюйне
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Де Брюйне
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
9
Холанд
28
Мубама
28
Мубама
9
Холанд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ипсвич Таун - Манчестер Сити
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
4
7
Офсайды
1
1
Количество передач
347
742
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.65
2.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Ипсвич Таун» против «Манчестер Сити», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»