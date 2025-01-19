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  • «Ипсвич Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Ипсвич Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 18:20
Ипсвич Таун
19.01.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 6
Завершен
Манчестер Сити
27' Ф. Фоден 30' М. Ковачич 42' Ф. Фоден 49' Ж. Доку 57' Э. Холанд 69' Д. Макэйти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К) ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
3-3-1-2-1
28
Уолтон
26
О'Ши
4
Годфри
15
Берджесс
3
Дэвис
8
Каюсте
2
Джонсон
8
Морси
20
Хатчинсон
47
Кларк
19
Делап
3-3-2-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
8
Ковачич
20
Гюндоган
27
Нуньес
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
4
Годфри
4
Туанзебе
4
Туанзебе
4
Годфри
8
Каюсте
21
Луонго
21
Луонго
8
Каюсте
20
Хатчинсон
14
Тэйлор
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
47
Кларк
11
Филоджин
11
Филоджин
47
Кларк
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
8
Ковачич
82
Льюис
82
Льюис
8
Ковачич
25
Аканджи
33
О'Райли
33
О'Райли
25
Аканджи
11
Де Брюйне
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Де Брюйне
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
9
Холанд
28
Мубама
28
Мубама
9
Холанд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ипсвич Таун - Манчестер Сити
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
4
7
Офсайды
1
1
Количество передач
347
742
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.65
2.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Ипсвич Таун» против «Манчестер Сити», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» – «Манчестер Сити»

«Ипсвич Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ипсвич Таун
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