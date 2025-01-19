19.01.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
20
Додо
8
Мандрагора
28
Колпани
14
Фолоруншо
29
Адли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-3-1-2-1
32
Милинкович-Савич
2
Дембеле
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
61
Тамез
3
Соса
21
Риччи
10
Влашич
14
Карамо
19
Адамс
8
Мандрагора
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Мандрагора
28
Колпани
8
Куаме
8
Куаме
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
3
Соса
25
Масина
25
Масина
3
Соса
14
Карамо
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Карамо
61
Тамез
66
Гинейтис
66
Гинейтис
61
Тамез
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
70
Demyan Yesin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
70
Demyan Yesin
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Фиорентина - Торино
3
1
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
16
11
Офсайды
0
3
Количество передач
448
395
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Торино», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»