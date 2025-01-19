Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 13:20
Фиорентина
19.01.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Торино
38' М. Кен
70' Г. Гинейтис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
70
Demyan Yesin
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
20
Додо
8
Мандрагора
28
Колпани
14
Фолоруншо
29
Адли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-3-1-2-1
32
Милинкович-Савич
2
Дембеле
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
61
Тамез
3
Соса
21
Риччи
10
Влашич
14
Карамо
19
Адамс
8
Мандрагора
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Мандрагора
28
Колпани
8
Куаме
8
Куаме
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
3
Соса
25
Масина
25
Масина
3
Соса
14
Карамо
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Карамо
61
Тамез
66
Гинейтис
66
Гинейтис
61
Тамез
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
70
Demyan Yesin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
70
Demyan Yesin
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Фиорентина - Торино
3
1
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
16
11
Офсайды
0
3
Количество передач
448
395
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Торино», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Торино»

«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Фиорентина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+