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  • «Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 17:50
Ланс
18.01.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
36' М. Нзола
59' Ф. Руис 86' Б. Барколя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Ланс
30
Adam Delplace
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-2-3
12
Коффи
20
Машадо
24
Гради
5
Сарр
2
Медина
17
Диуф
95
Франковски
28
Томассон
18
Нзола
7
Сотока
10
Койялипу
4-1-2-3
1
Доннарумма
21
Эрнандес
4
Бералдо
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
14
Дуэ
7
Кан Ин
29
Барколя
7
Сотока
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
7
Сотока
17
Диуф
8
8
17
Диуф
2
Медина
10
Фульини
10
Фульини
2
Медина
10
Койялипу
10
Кошта
10
Кошта
10
Койялипу
28
Томассон
22
Саид
22
Саид
28
Томассон
14
Дуэ
24
Маюлу
24
Маюлу
14
Дуэ
21
Эрнандес
87
Невеш
87
Невеш
21
Эрнандес
7
Кан Ин
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кан Ин
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
30
Adam Delplace
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ланс - ПСЖ
2
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
8
Офсайды
5
0
Количество передач
330
690
Сейвы
5
6
Точность передач %
76
91
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «ПСЖ», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «ПСЖ»

«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Ланс
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