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Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «ПСЖ», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «ПСЖ»