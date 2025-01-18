18.01.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
2-2-1-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Ромеу
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
9
Руис
22
Асприлья
3-4-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
17
Педроса
97
Соу
6
Локонга
8
Ньигес
8
Гудель
11
Лукебакио
11
Варгас
16
Ромеро
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
22
Асприлья
6
ван де Бек
6
ван де Бек
22
Асприлья
17
Хиль
10
Порту
10
Порту
17
Хиль
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
17
Педроса
4
Салас
4
Салас
17
Педроса
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
11
Лукебакио
24
Санчес
24
Санчес
11
Лукебакио
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
Остались в запасе
Жирона
Севилья
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
9
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
9
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Жирона - Севилья
4
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
15
Офсайды
0
3
Количество передач
530
349
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
2.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Севильи», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»