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  • «Унион» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

«Унион» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

15 января 2025, 21:20
Унион
15.01.2025, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Аугсбург
9' А. Клод-Морис 30' А. Клод-Морис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Джордан
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Унион
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
29
Андрей Илич
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
6
Тим Брайтхаупт
ОП
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-3-1-2
1
Шволов
21
Руссийон
5
Дехи
7
Фогт
28
Триммель
6
Кемлейн
29
Тусар
8
Хедира
11
Чон
17
Холлербах
9
Джордан
4-1-3-1-1
1
Дамен
5
Матсима
6
Гаувелеув
15
Зесигер
13
Яннулис
18
Якич
7
Кудоссу
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
99
Эссенде
7
Фогт
37
Лейте
37
Лейте
7
Фогт
6
Кемлейн
8
Бенеш
8
Бенеш
6
Кемлейн
21
Руссийон
24
Сков
24
Сков
21
Руссийон
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
29
Тусар
29
Илич
29
Илич
29
Тусар
5
Матсима
40
Бэнкс
40
Бэнкс
5
Матсима
7
Кудоссу
14
Вольф
14
Вольф
7
Кудоссу
37
Реджбечай
10
Майер
10
Майер
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
21
Кемюр
21
Кемюр
20
Клод-Морис
99
Эссенде
9
Тиц
9
Тиц
99
Эссенде
Остались в запасе
Унион
Аугсбург
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Унион - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
9
Офсайды
2
2
Количество передач
493
413
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Аугсбурга», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Аугсбург»

«Унион» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург Унион
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