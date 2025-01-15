15.01.2025, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
4-3-1-2
1
Шволов
21
Руссийон
5
Дехи
7
Фогт
28
Триммель
6
Кемлейн
29
Тусар
8
Хедира
11
Чон
17
Холлербах
9
Джордан
4-1-3-1-1
1
Дамен
5
Матсима
6
Гаувелеув
15
Зесигер
13
Яннулис
18
Якич
7
Кудоссу
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
99
Эссенде
7
Фогт
37
Лейте
37
Лейте
7
Фогт
6
Кемлейн
8
Бенеш
8
Бенеш
6
Кемлейн
21
Руссийон
24
Сков
24
Сков
21
Руссийон
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
29
Тусар
29
Илич
29
Илич
29
Тусар
5
Матсима
40
Бэнкс
40
Бэнкс
5
Матсима
7
Кудоссу
14
Вольф
14
Вольф
7
Кудоссу
37
Реджбечай
10
Майер
10
Майер
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
21
Кемюр
21
Кемюр
20
Клод-Морис
99
Эссенде
9
Тиц
9
Тиц
99
Эссенде
Остались в запасе
Унион
Аугсбург
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
42
Mahmut Kücüksahin
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Унион - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
9
Офсайды
2
2
Количество передач
493
413
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Аугсбурга», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Аугсбург»
- Матч будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»