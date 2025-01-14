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  • «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

«Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

14 января 2025, 21:20
Брентфорд
14.01.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
82' Й. Висса 90+2' К. Нергор
66' Ф. Фоден 78' Ф. Фоден
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К) ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
9
Висса
3-2-3-2
1
Ортега
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
8
Ковачич
27
Нуньес
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Де Брюйне
2
Расмуссен
3
Генри
3
Генри
2
Расмуссен
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
8
Йенсен
7
Шаде
7
Шаде
8
Йенсен
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Сити
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
18
21
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
4
4
Офсайды
4
0
Количество передач
404
510
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
16
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.35
2.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестер Сити», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд»«Манчестер Сити»

«Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Брентфорд
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