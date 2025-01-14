14.01.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
3-1-2-3-1
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
9
Висса
3-2-3-2
1
Ортега
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
8
Ковачич
27
Нуньес
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Де Брюйне
2
Расмуссен
3
Генри
3
Генри
2
Расмуссен
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
8
Йенсен
7
Шаде
7
Шаде
8
Йенсен
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Сити
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
18
21
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
4
4
Офсайды
4
0
Количество передач
404
510
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
16
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.35
2.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестер Сити», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»