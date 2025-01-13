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  • «Реал Сосьедад» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2025

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2025

13 января 2025, 21:50
Реал Сосьедад
13.01.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
51' Т. Кубо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
4
Денис Суарес
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Вильярреал
13
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
T. Ojeda
ЦП
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
3-2-2-3
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
6
Элустондо
3
Муньос
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
10
Оярсабаль
14
Кубо
10
Мендес
4-1-2-2-1
1
Жуниор
26
Фемения
53
Камбвала
8
Фойт
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
4
Суарес
10
Баэна
11
Барри
6
Элустондо
16
Пачеко
16
Пачеко
6
Элустондо
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
14
Кубо
15
Марин
15
Марин
14
Кубо
17
Гомес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
17
Гомес
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
14
Комесанья
16
Кабанес
16
Кабанес
14
Комесанья
4
Суарес
7
Морено
7
Морено
4
Суарес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
T. Ojeda
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
T. Ojeda
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
4
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
17
6
Офсайды
2
2
Количество передач
464
339
Сейвы
5
2
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Вильярреала», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Вильярреал»

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Реал Сосьедад
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