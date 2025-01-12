Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 17:50
Истанбул Башакшехир
12.01.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
53' К. Пентек
42' Б. Йилмаз 59' Б. Йилмаз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
11
Давидсон
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Дениз Тюрук
(К) ЦП
17
Эмер Беяз
АП
19
Филипп Кени
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Зенгезер
15
3
Опоку
6
Лима
4
Эргюн
11
Давидсон
8
Кеман
9
Тюрук
17
Беяз
9
Пентек
19
Кени
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
42
Бартакжи
34
Торрейра
26
Демирбай
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
17
Беяз
42
Саинер
42
Саинер
17
Беяз
8
Кеман
10
Пелкас
10
Пелкас
8
Кеман
9
Тюрук
20
Джалу
20
Джалу
9
Тюрук
11
Давидсон
25
Фигейредо
25
Фигейредо
11
Давидсон
45
Осимхен
25
Нельссон
25
Нельссон
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Кутлу
10
Кутлу
10
Мертенс
26
Демирбай
7
Салаи
7
Салаи
26
Демирбай
53
Йилмаз
44
Батшуайи
44
Батшуайи
53
Йилмаз
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Главный тренер
Кагдас Атан
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
4
4
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
16
Офсайды
1
1
Количество передач
354
338
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Галатасарая», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир»«Галатасарай»

«Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Истанбул Башакшехир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+