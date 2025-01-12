12.01.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
3-1-3-1-2
16
Зенгезер
15
3
Опоку
6
Лима
4
Эргюн
11
Давидсон
8
Кеман
9
Тюрук
17
Беяз
9
Пентек
19
Кени
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
42
Бартакжи
34
Торрейра
26
Демирбай
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
17
Беяз
42
Саинер
42
Саинер
17
Беяз
8
Кеман
10
Пелкас
10
Пелкас
8
Кеман
9
Тюрук
20
Джалу
20
Джалу
9
Тюрук
11
Давидсон
25
Фигейредо
25
Фигейредо
11
Давидсон
45
Осимхен
25
Нельссон
25
Нельссон
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Кутлу
10
Кутлу
10
Мертенс
26
Демирбай
7
Салаи
7
Салаи
26
Демирбай
53
Йилмаз
44
Батшуайи
44
Батшуайи
53
Йилмаз
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Главный тренер
Кагдас Атан
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
4
4
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
16
Офсайды
1
1
Количество передач
354
338
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Галатасарая», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»