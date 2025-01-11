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  • «Ренн» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Ренн» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 21:55
Ренн
11.01.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
43' А. Калимуэндо
45' М. Гринвуд 49' А. Рабьо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Джон Роу
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Самба
33
Хатебур
5
Эстигард
3
Ву
3
Трюффер
5
Матусива
22
Ассиньон
8
Джеймс
10
Бляс
15
Калимуэндо
9
Гуири
4-3-2-1
28
Рульи
62
Мурильо
26
Балерди
13
Корнелиус
26
Мерлен
12
Рабьо
23
Хейбьерг
21
Ронжье
11
Гринвуд
11
Энрике
11
Мопе
3
Ву
18
Нагида
18
Нагида
3
Ву
10
Бляс
8
Ахамада
8
Ахамада
10
Бляс
15
Калимуэндо
42
Фофана
42
Фофана
15
Калимуэндо
9
Гуири
11
Гренбек
11
Гренбек
9
Гуири
26
Мерлен
25
Гарсия
25
Гарсия
26
Мерлен
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
11
Мопе
11
Роу
11
Роу
11
Мопе
Остались в запасе
Ренн
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ренн - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
13
Офсайды
6
0
Количество передач
364
657
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Марселя», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Марсель»

«Ренн» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Ренн
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