11.01.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
3-3-1-1-2
30
Самба
33
Хатебур
5
Эстигард
3
Ву
3
Трюффер
5
Матусива
22
Ассиньон
8
Джеймс
10
Бляс
15
Калимуэндо
9
Гуири
4-3-2-1
28
Рульи
62
Мурильо
26
Балерди
13
Корнелиус
26
Мерлен
12
Рабьо
23
Хейбьерг
21
Ронжье
11
Гринвуд
11
Энрике
11
Мопе
3
Ву
18
Нагида
18
Нагида
3
Ву
10
Бляс
8
Ахамада
8
Ахамада
10
Бляс
15
Калимуэндо
42
Фофана
42
Фофана
15
Калимуэндо
9
Гуири
11
Гренбек
11
Гренбек
9
Гуири
26
Мерлен
25
Гарсия
25
Гарсия
26
Мерлен
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
11
Мопе
11
Роу
11
Роу
11
Мопе
Остались в запасе
Ренн
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ренн - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
13
Офсайды
6
0
Количество передач
364
657
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Марселя», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»