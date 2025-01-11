11.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
4-1-3-1-1
22
Васили
29
Треу
4
Немет
6
Валь
2
Салиакас
11
Бухалфа
10
Синани
36
Ирвин
8
Смит
21
Афолаян
9
Гилявоги
3-3-1-2-1
1
Трапп
4
Кох
3
Теате
34
Коллинс
5
Кристенсен
6
Скири
11
Браун
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
22
Мармуш
11
Бухалфа
6
Сэндс
6
Сэндс
11
Бухалфа
21
Афолаян
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
21
Афолаян
10
Синани
17
Бэнкс
17
Бэнкс
10
Синани
4
Немет
19
19
4
Немет
11
Браун
3
Тута
3
Тута
11
Браун
22
Экитике
6
Хойлунд
6
Хойлунд
22
Экитике
27
Гетце
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Мармуш
31
Матанович
31
Матанович
22
Мармуш
Остались в запасе
Санкт-Паули
Айнтрахт
1
Бен Волль
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Санкт-Паули - Айнтрахт
3
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
7
Офсайды
3
2
Количество передач
431
604
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Айнтрахта», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»