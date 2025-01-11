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  • «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 16:20
Санкт-Паули
11.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
32' О. Мармуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Васили
29
Треу
4
Немет
6
Валь
2
Салиакас
11
Бухалфа
10
Синани
36
Ирвин
8
Смит
21
Афолаян
9
Гилявоги
3-3-1-2-1
1
Трапп
4
Кох
3
Теате
34
Коллинс
5
Кристенсен
6
Скири
11
Браун
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
22
Мармуш
11
Бухалфа
6
Сэндс
6
Сэндс
11
Бухалфа
21
Афолаян
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
21
Афолаян
10
Синани
17
Бэнкс
17
Бэнкс
10
Синани
4
Немет
19
19
4
Немет
11
Браун
3
Тута
3
Тута
11
Браун
22
Экитике
6
Хойлунд
6
Хойлунд
22
Экитике
27
Гетце
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Мармуш
31
Матанович
31
Матанович
22
Мармуш
Остались в запасе
Санкт-Паули
Айнтрахт
1
Бен Волль
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Санкт-Паули - Айнтрахт
3
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
7
Офсайды
3
2
Количество передач
431
604
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Айнтрахта», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»

«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Санкт-Паули
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