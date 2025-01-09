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  • «Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2025

«Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2025

9 января 2025, 20:50
Реал
09.01.2025, четверг, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Мальорка
63' Д. Беллингем 90+3' М. Вальент (АГ) 90+5' Родриго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
1
Грейф
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
8
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
14
Родригес
19
Мурики
9
Ларин
14
Чуамени
2
Асенсио
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
21
Раильо
3
Копете
3
Копете
21
Раильо
8
Морланес
11
Кошта
11
Кошта
8
Морланес
9
Ларин
23
Наварро
23
Наварро
9
Ларин
10
Дардер
29
Асано
29
Асано
10
Дардер
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
Остались в запасе
Реал
Мальорка
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал - Мальорка
2
Всего ударов по воротам
28
8
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
544
283
Сейвы
0
9
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
10
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Мальорки», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Мальорка»

«Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Испании Мальорка Реал
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