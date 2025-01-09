09.01.2025, четверг, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Суперкубок Испании, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
2-1-3-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
1
Грейф
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
8
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
14
Родригес
19
Мурики
9
Ларин
14
Чуамени
2
Асенсио
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
21
Раильо
3
Копете
3
Копете
21
Раильо
8
Морланес
11
Кошта
11
Кошта
8
Морланес
9
Ларин
23
Наварро
23
Наварро
9
Ларин
10
Дардер
29
Асано
29
Асано
10
Дардер
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
Остались в запасе
Реал
Мальорка
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал - Мальорка
2
Всего ударов по воротам
28
8
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
544
283
Сейвы
0
9
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Мальорки», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»