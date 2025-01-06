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  • «Минера» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2025

«Минера» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2025

6 января 2025, 19:50
Минера
06.01.2025, понедельник, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Реал
5' Ф. Вальверде 13' Э. Камавинга 28' А. Гюлер 55' Л. Модрич 88' А. Гюлер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минера
24
José Mas
ЦЗ
5
Fran Molina
ЦЗ
3
Juan Miguel Heredero
ЦЗ
6
Javi Vera
ЦП
19
O. Perdomo
ЦП
1
Fran Martínez
ЦФ
14
Juan Montesinos
ЦФ
15
Damián Petcoff
ЦФ
19
Francis Ferrón
ЦФ
23
Pipo
ЦФ
8
C. Britos
(К) ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Минера
13
Oleg Oliynyk
ВР
27
Antonio Blaya
ЦЗ
4
Julio Algar
ЦЗ
11
S. Baradji
ЦП
12
Manu Rodríguez
ЦП
10
Domingo Pujante
ЦП
18
Raúl Sanchís
ЦП
20
Diego Sheffield
ЦФ
17
Sergio Cortado
ЦФ
7
Feliciano Martínez
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-5
24
5
3
6
19
15
8
23
19
14
4-3-2-1
13
Лунин
2
Агуадо
2
Асенсио
27
Агуадо
11
Гарсия
8
Вальверде
6
Камавинга
14
Модрич
15
Гюлер
21
Диас
9
Эндрик
14
11
11
14
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
21
Диас
14
Андрес
14
Андрес
21
Диас
14
Модрич
7
Винисиус
7
Винисиус
14
Модрич
2
Агуадо
17
Васкес
17
Васкес
2
Агуадо
6
Камавинга
10
Мбаппе
10
Мбаппе
6
Камавинга
Остались в запасе
Минера
Реал
13
Oleg Oliynyk
ВР
27
Antonio Blaya
ЦЗ
4
Julio Algar
ЦЗ
12
Manu Rodríguez
ЦП
10
Domingo Pujante
ЦП
18
Raúl Sanchís
ЦП
20
Diego Sheffield
ЦФ
17
Sergio Cortado
ЦФ
7
Feliciano Martínez
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Oleg Oliynyk
ВР
27
Antonio Blaya
ЦЗ
4
Julio Algar
ЦЗ
12
Manu Rodríguez
ЦП
10
Domingo Pujante
ЦП
18
Raúl Sanchís
ЦП
20
Diego Sheffield
ЦФ
17
Sergio Cortado
ЦФ
7
Feliciano Martínez
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Минера - Реал
Всего ударов по воротам
4
33
Удары в створ
1
21
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
9
Нарушения
11
12
Офсайды
1
4
Количество передач
348
690
Сейвы
17
1
Точность передач %
81
92
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
27
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Минера» против «Реала», 1/6 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минера» – «Реал»

«Минера» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Минера
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