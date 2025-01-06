06.01.2025, понедельник, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Составы команд
Минера
Минера
3-2-5
24
5
3
6
19
15
8
23
19
14
4-3-2-1
13
Лунин
2
Агуадо
2
Асенсио
27
Агуадо
11
Гарсия
8
Вальверде
6
Камавинга
14
Модрич
15
Гюлер
21
Диас
9
Эндрик
14
11
11
14
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
21
Диас
14
Андрес
14
Андрес
21
Диас
14
Модрич
7
Винисиус
7
Винисиус
14
Модрич
2
Агуадо
17
Васкес
17
Васкес
2
Агуадо
6
Камавинга
10
Мбаппе
10
Мбаппе
6
Камавинга
Остались в запасе
Минера
Реал
13
Oleg Oliynyk
ВР
27
Antonio Blaya
ЦЗ
4
Julio Algar
ЦЗ
12
Manu Rodríguez
ЦП
10
Domingo Pujante
ЦП
18
Raúl Sanchís
ЦП
20
Diego Sheffield
ЦФ
17
Sergio Cortado
ЦФ
7
Feliciano Martínez
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Oleg Oliynyk
ВР
27
Antonio Blaya
ЦЗ
4
Julio Algar
ЦЗ
12
Manu Rodríguez
ЦП
10
Domingo Pujante
ЦП
18
Raúl Sanchís
ЦП
20
Diego Sheffield
ЦФ
17
Sergio Cortado
ЦФ
7
Feliciano Martínez
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Минера - Реал
Всего ударов по воротам
4
33
Удары в створ
1
21
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
9
Нарушения
11
12
Офсайды
1
4
Количество передач
348
690
Сейвы
17
1
Точность передач %
81
92
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
27
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Минера» против «Реала», 1/6 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минера» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»